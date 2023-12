Video gol Lazio-Inter 0-2, highlights e sintesi

Dopo le fatiche di Champions League, l’Inter affronta la Lazio all’Olimpico di Roma, in un match che può significare tantissimo in vista della corsa scudetto.

Nel primo tempo i nerazzurri non brillano affatto ma riescono a sfruttare l’unica occasione avuta al minuto 40’: Lautaro Martinez intercetta il retropassaggio sbagliato di Marusic per Provedel, salta il portiere e deposita in rete. I biancocelesti non riescono mai a rendersi davvero pericolosi, tranne con un colpo di testa di Immobile, che sfila a lato.

I ragazzi di Sarri hanno la loro prima grande chance al 48’, quando Rovella ruba palla a Calhanoglu e parte in progressione fin dentro l'area, provando successivamente la conclusione sul primo palo ma Sommer respinge.

L’Inter non riesce a creare altre palle da gol fino al 66’, quando Barella recupera il pallone dopo un rimpallo con Gila e serve slla sinistra di Thuram, che controlla con il destro e calcia con il sinistro a incrociare, trovando il raddoppio.

Minuto 86, Lazzari viene espulso per protesta.

Al 90’ i nerazzurri si buttano in avanti, complice l’uomo in più e vanno vicini al tris con Mkhitaryan, che calcia di prima su assist di Carlos Augusto, trovando però la risposta di un grande Provedel.

A breve gli highlights del match.