Tre rossi, dieci gialli e rissa finale: video Gol Lazio-Milan 0-1

Dopo il pareggio contro l'Atalanta, il Milan non ha davanti a sé un turno molto facile, infatti, deve affrontare la Lazio di Sarri.



Nel primo tempo le due squadre non concedono molto, sono i padroni di casa a fare la partita, con i rossoneri molto in difficoltà, ma l'unica vera occasione capita su un rimpallo, dove Vecino devia di poco a lato.



Da segnalare le proteste per un contatto Maignan-Castellanos, a causa di un'incomprensione tra Florenzi e il portiere francese, con il difensore che effettua un retropassaggio a sorpresa al compagno, che colpisce prima il pallone e poi travolge l'attaccante.



Nel secondo tempo la partita si accende al 57': Pellegrini prova a buttare fuori il pallone dopo aver visto un compagno a terra, Pulisic glielo ruba e l'ex Juventus ingenuamente lo stende. Panchina di Sarri inferocita.



Al 74' grande occasione per Loftus-Cheek, che calcia al volo ma trova la respinta strepitosa di Provedel.



Nel contropiede la Lazio va vicinissimo al gol con Immobile, che sfrutta una respinta di Kjaer, ma da due passi tira fuori.



I rossoneri trovano il vantaggio al 77', con Reijnders che trova con un filtrante Leao sulla sinistra, bravo a condurre e a crossare basso verso il centro con Gila che tocca, mettendo in rete. Il VAR annulla per fuorigioco.

Lo 0 a 1 arriva all'88: tiro di Okafor, Provedel respinge, sulla ribattuta Gila chiude su Giroud, ma la sfera torna sul dischetto per Okafor che conclude nuovamente, battendo Provedel.

Nei minuti di recupero espulsi anche Marusic e Guendonzi.