Video Gol Lecce-Inter 0-4, highlights e sintesi

Dopo la bellissima vittoria in casa contro l'Atletico Madrid in Champions League, l'Inter affronta in trasferta il Lecce.



Il primo tempo è molto equilibrato, entrambe le squadre provano a portare dalla loro parte l'inerzia del match.



A passare in vantaggio sono i nerazzurri al 15': Asllani imbuca per Laurato Martinez dentro l'area, l'attaccante controlla e in caduta supera Falcone.



Al primo minuto del secondo tempo, i salentini si fanno vedere con Blin, che sbuca da dietro su cross di Gallo e di testa mette la sfera alta sopra la traversa.



Successivamente i ragazzi di Inzaghi dilagano, prima con Frattesi al 54', bravo a raccogliere in area un assist di testa di Sanchez e a mettere in rete. Al 56' arriva anche lo 0 a 3: Frattesi scatta sulla destra e mette al centro per Lautaro, che di piatto non sbaglia.



Il poker è solo questione di tempo per l'Inter, infatti, su angolo di Dimarco al 67', De Vrij taglia sul primo palo e insacca di testa.





A breve gli highlights del match.