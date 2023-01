Video gol Lecce-Milan 2-2, highlights e sintesi partita

La 18esima giornata del campionato di serie A alle ha visto sfidarsi Lecce e Milan che, al via del Mare, hanno portato a casa un punto ciascuno alla fine di un match terminato 2 a 2.

Dopo un inizio turbolento per i rossoneri, che al terzo minuto hanno dovuto incassare il pesante autogol di Theo Hernández e il raddoppio degli avversari pochi minuti dopo grazie alla rete di Baschirotto, la squadra di Mister Stefano Pioli ha poi riaperto la gara nel secondo tempo quando al 58esimo minuto Rafael Leao ha superato Strefezza sorprendendo Falcone sul primo palo.

Poco dopo, un cross di Pobega dalla trequarti ha regalato a Giroud la possibilità di fare un assist per il capitano Davide Calabria, il quale di testa ha pareggiato i conti con i giallorossi di Marco Baroni.

Dopo cinque minuti di recupero, e a seguito di alcune occasioni da gol per entrambe le squadre, il match si è concluso in parità, risultato tutto sommato positivo per il Lecce che continua la sua striscia positiva, ma non sufficiente per il Milan, ancora in corsa per la testa della classifica.

A breve gli highlights del match