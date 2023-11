Video Gol Lecce-Milan 2-2, highlights e sintesi

Dopo la grande vittoria contro il PSG, il Milan torna con la testa al campionato e vola in trasferta a Lecce, per affrontare la squadra di D’Aversa.

Subito brutte notizie per i rossoneri, al 9’ Pobega serve Leao in profondità ma il portoghese si ferma per un problema muscolare.

La squadra di Pioli, nonostante la botta psicologica, ci riprova al 14’ con Okafor che entra in area e tocca di suola per Pobega che calcia in porta col sinistro ma Falcone si oppone.

Il vantaggio del Milan arriva al minuto 28: Theo fa un bellissimo uno-due con Okafor, entra in area e crossa in mezzo dove Giroud insacca al volo in maniera rocambolesca.

Al 35’ arriva anche il raddoppio, con Reijnders che servito da Chukwueze porta palla, salta un difensore e batte Falcone con un destro basso in mezzo alle gambe. Finalmente il primo gol in Serie A!

L’olandese è in grande spolvero e al 38’ va vicinissimo al raddoppio: sponda aerea di Giroud che apre per Reijnders. L'olandese va via palla al piede e colpisce la base del palo col destro.

I salentini provano ad accorciare le distanze e al 39’ vanno vicinissimi al gol con Banca, che servito da Strefezza, colpisce a botta sicura ma Maignan compie un autentico miracolo.