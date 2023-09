Video Gol Legnano-Caravaggio 1-8, highlights

Squadra in casa

Una giornata da incubo per il Legnano, che ha affrontato il Caravaggio nella quarta giornata di campionato venendo travolto 8 a 1. La partita si è svolta sul terreno neutro del 'Kennedy' di Milano, essendo l'ultima "partita casalinga" dei lilla prima del ritorno al Mari il prossimo 4 ottobre. La squadra di Scudieri ha subito quattro gol in ciascun tempo, mettendo in mostra la sua peggiore prestazione di sempre.

Gli highlights del match pubblicati da Paolo Zerbi: