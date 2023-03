Video gol Legnano-Pont Donnaz 0-1, highlights e sintesi partita

Squadra in casa

Squadra in casa Legnano

Niente da fare per il Legnano, dopo il brutto pareggio contro il Fossano, non riesce a raccogliere nessun punto contro il Pont Donnaz.

Il match, complice anche un terreno non in perfette condizioni, ha visto due squadre che non sono riuscite a mostrare un grande gioco.

Il goal che decide il match in favore degli ospiti è di Valenti, bravissimo a lanciarsi in profondità su un lancio di Masini e a scavalcare con un colpo di testa Ravarelli.

Gli highlights del match pubblicati da Paolo Zerbi: