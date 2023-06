Video Gol Manchester City-Inter 1-0, highlights e sintesi

Dopo tanta attesa, questa sera, sabato 10 giugno, all’Ataturk Stadium di Istanbul, Manchester City e Inter si affrontano nella finale di Champions League.

Le due squadre hanno tanta pressione addosso e nel primo tempo si vede, tanto che le occasioni si possono contare sul palmo di una mano. Il City prova a imporre il suo gioco ma sbaglia tanto tecnicamente e i nerazzurri provano ad approfittarne con scarsi risultati.

L’occasione più ghiotta capita ai ragazzi di Guardiola: Haaland taglia in area e riceve il pallone, liberando il mancino da posizione defilata sul primo palo ma Onana respinge.

Da sottolineare, al minuto 32, l’infortunio di De Bruyne, al suo posto entra Foden.

Minuto 58, chance incredibile per l'Inter con Lautaro, che sfrutta un pasticcio della difesa inglese e s'invola verso Ederson che, però, si oppone al tiro dell'argentino, forse un po' troppo egoista.

La gara si sblocca dopo una fase di stallo al 67' con Rodri, che raccoglie un passaggio arretrato di Bernardo Silva e piazza col destro la palla nell'angolino.

Minuto 69, i nerazzurri vanno vicinissimo al pareggio su una palla vagante in area che Dimarco colpisce di testa e scaglia contro la traversa, la sfera, successivamente, cade di nuovo sui piedi dell'esterno che calcia a botta sicuro ma Lukaku davanti alla linea di porta nega la gioia del gol al suo compagno di squadra.

Il City rischia di raddoppiare al 77' con una magia di Foden che con una giravolta salta due difensori dell'Inter, ma da dentro l'area sbaglia clamorosamente il tiro, che finisce in mano a Onana, graziato dal pupillo di Guardiola.

Altra occasione colossale per i ragazzi di Inzaghi, con Gosens che fa sponda per Lukaku che da due passi spara su Ederson, successivamente la sfera finisce su Ruben Dias che mette in angolo.

Finisce 1 a 0 a Istanbul, con il Manchester City che porta a casa la prima Champions League della sua storia ma i tifosi dell'Inter possono essere orgogliosi di una squadra che, giocando una grande partita, è andata vicinissimo all'impresa.

