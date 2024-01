Video Gol Mantova-Giana Erminio 0-2, highlights e sintesi

“Trasferta in casa della capolista Mantova per l’anticipo della 23ª giornata di campionato, giocata in serale allo Stadio Danilo Martelli, dove tra la nebbia i padroni di casa hanno consolidato il primato, battendo la Giana 2-0 con un gol per tempo.

Formazione confermata per mister Chiappella, che schiera Zacchi tra i pali, dietro al trio Previtali, Ferrante e Minotti; a centrocampo Franzoni, Marotta e Lamesta, mentre sugli esterni Caferri e Groppelli; in attacco spazio a Barzotti e a Fall. Fitta nebbia al Martelli di Mantova, ma si parte dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva. Qualche minuto di studio e al 6’ c’è il primo corner per il Mantova, ribattuto dalla difesa della Giana.

All’8’ Galuppini dal limite crossa per l’inserimento di Wieser, che va alla conclusione bassa, con Zacchi che para a terra. Al 14’ al terzo corner per il Mantova, sul cross di Burrai dalla bandierina sbuca Fiori di testa, che batte Zacchi con una precisa deviazione, portando in vantaggio i padroni di casa. Dopo altri 10 minuti di possesso palla biancorosso, il Mantova guadagna un corner, battuto dal solito Burrai, ma la palla viene allontanata dalla retroguardia biancazzurra.

Siamo al 37’, nessuna occasione ma un altro angolo per il Mantova, calciato largo e dopo una manovra attorno all’area biancazzurra la conclusione arriva dai piedi di Mensah, sul fondo, con fallo in attacco. Al 39’ punizione dal limite per la Giana, sul lato corto dell’area di sinistra: Franzoni calcia in area, palla deviata in angolo. Al 42’ la punizione dal limite è per il Mantova, un corner corto dalla destra, ma il cross in mezzo agganciato di testa da Mensah finisce altissimo.

Dopo l’intervallo nessun cambio nelle due formazioni. Si riparte e al 2’ il Mantova guadagna una punizione dalla sinistra, cross in mezzo, mischia in area e dalla nebbia sbuca la smanacciata di Zacchi, che allontana il pericolo.

Al 15’ Giana in avanti, palla a Marotta che da fuori area prova la conclusione di destro, chiamando Festa ad una gran parata, con palla in angolo. Al 17’ però arriva il raddoppio del Mantova, con Mensah che aggancia il cross dalla sinistra di Galuppini e in spaccata da pochi passi insacca. Subito dopo ecco i primi cambi per il Mantova: fuori Wieser per Trimboli e Galuppini per Bragantini.

Al 20’ due cambi anche per la Giana: fuori Barzotti per l’esordio di Acella e fuori anche Previtali per Colombara. Altri due cambi per la Giana al 26’: emtrano Perna per Ferrante e Verde per Fall; cambio anche per il Mantova, fuori Mensah per Monachello. La Giana alza il pressing e si affaccia in area biancorossa in maniera più propositiva, ma il Mantova chiude ordinatamente ogni spazio.

Al 37’ ultimo cambio per la Giana, con Corno che rileva Caferri. Un minuto più tardi nel Mantova fuori Fiori per Bombagi e fuori anche Radaelli per Argint. Al 39’ traversone basso del Mantova, bravo Zacchi a bloccare tra le braccia. Non succede molto altro fino al termine dei 4’ di recupero, il Mantova consolida meritatamente il primato della classifica.”

(Comunicato Giana Erminio)

Gli highlights del match: