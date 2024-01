Video Gol Milan-Bologna 2-2, highlights e sintesi

Dopo la vittoria allo scadere contro l'Udinese, il Milan vuole approfittare del pareggio della Juventus e provare portare a casa i tre punti contro il Bologna.

La gara si sblocca in favore degli ospiti al 29': mischia in area, la palla arriva nei piedi di Zirzkee, che batte Maignan con un tunnel.



Al 39' Theo batte una punizione laterale, su cui si avventa Kjaer di testa. L'arbitro decide di fischiare rigore per la gamba alta di Ferguson. Dal dischetto va Giroud, che tira malissimo e sbaglia il rigore.



Sullo scoccare della fine del primo tempo, Calabria scende sulla destra e mette in mezzo per Loftus-Cheek, che si allunga e mette la sfera in rete.



Nel secondo tempo entrambe le squadre spingono molto ed entrambe hanno una grande occasione da gol nei primi 25 minuti: gli ospiti con Zirzkee, mentre i rossoneri con Reijnders, che colpisce la traversa.

Episodio importante al 73': Leao viene steso in area da Beukema, l'arbitro non ha dubbi, é rigore. Dal dischetto va Hernandez che colpsce il palo e poi sua respinta fa gol, ma la rete é annullata. Secondo rigore sbagliato.

All'83 Leao apre per Florenzi, che crossa per Loftus-Cheek, bravissimo a svettare in area e a fare mettere dentro il 2 a 1.

Finita qui? Neanche per sogno. Terracciano appena entrato tira la maglia a Kristiansen, l'arbitro fischia calcio di rigore dopo essere andato al VAR. Orsolini dal dischetto non sbaglia.

A breve gli highlights del match.