Video Gol Milan-Cagliari 5-1, sintesi e highlights

Il Milan non sta vivendo un momento positivo, come dimostrano gli ultimi risulati in campionato e lo sciopero della Curva Sud.

Per cercare di acquisire un po' di morale, i rossoneri dovranno provare a battere il Cagliari, bisognoso di punti salvezza.

I rossoneri, nel silenzio di un San Siro in “sciopero, dominano fin da subito il gioco e vanno vicini al vantaggio con Florenzi.

È solo questione di tempo, al 35’ Pulisic vola sulla sinistra, mette per Chukwueze che calcia, Scuffet para, ma Bennacer sulla ribattuta non puó sbagliare.

Al 48’ Pulisic accelera nuovamente, questa volta sulla destra, mette per il neoentrato Leao, che colpisce in controbalzo la traversa.

Minuto 56, Prati prende la mira da fuori area e calcia, Sportiello si allunga in angolo.

Il raddoppio dei rossoneri arriva al 59', quando Leao parte sulla sinistra, salta un avversario e serve Pulisic, che entra in area e batte Scuffet.

I sardi accorciano le distanze al 63' con Nandez, che sfrutta un assist di Zappa e batte Sportiello.

I ragazzi di Pioli, peró, non ci stanno e con una botta da fuori di Reijnders al 75' si portano sul 3 a 1.

All'83 arriva anche il poker con Leao, che servito da Bennacer, s'invola verso la porta, salta l'estremo difensore e deposita in rete.

Nel finale di gara Pulisic trova la doppietta e il 5 a 1 con una conclusione da fuori.

A breve gli highlights del match.