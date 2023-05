Video Gol Milan-Cremonese 1-1, highlights e sintesi

Nella 33esima giornata del campionato di Serie A, il Milan affronta la Cremonese a San Siro cercando di riprendersi un posto tra le prime quattro.



Al 12' Kalulu lancia alle spalle della difesa Saelemaekers che aggancia benissimo e supera Carnesecchi ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo un check col VAR.



I rossoneri vanno vicini al goal con Origi e De Ketelaere ma la retroguardia ospite si riesce a salvare.



Occasione incredibile per i ragazzi di Pioli al 60' quando Saelemaekers mette un pallone preziosissimo per Diaz che incredibilmente sbaglia di testa.



Passa un minuto e la Cremonese ha la sua prima occasione ma davanti a Maignan, spreca clamorosamente.



Dopo tutte le occasioni arriva la beffa degli ospiti, che in contropiede, riescono ad andare in vantaggio con Okereke in contropiede al 78'.

Il pareggio dei rossoneri arriva al 93' quando su una punizione di Messias, una deviazione avversaria spiazza Carnesecchi.

Nel finale espulso Pickel per una gomitata.

A breve gli highlights del match.