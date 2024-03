Video Gol Milan-Empoli 1-0, highlights e sintesi

Dopo la sofferta e non convincente vittoria in Europa League, il Milan vuole continuare a fare bene in campionato, questa volta contro l'Empoli, nonostante l'assenza del suo numero 10, Rafael Leao.

Il primo tempo è molto equilibrato, i rossoneri cercano di controllare il gioco e riescono a creare qualche palla gol con Pulisic sulla destra, ma gli ospiti sono ben schierati.

L'equilibrio viene rotto al 40': Bennacer trova Okafor, che scarica all'indietro per Pulisic, bravissimo a calciare di prima intenzione, mettendo la palla in rete grazie anche alla deviazione di Luperto.

Inizialmente Sacchi annulla per fuorigioco dell'esterno svizzero, ma dopo il check del VAR, cambia la sua decisione.

Nella prima parte di secondo tempo, il Milan sembra avere la gara in controllo ma non ci sono grandi occasioni da segnalare.

Al 73' Loftus-Cheek ruba palla a Zurkowski, punta la difesa e calcia sul secondo palo ma Caprile dice no e mette in angolo.

Minuto 76, Okafor mette una bella palla sul secondo palo per Calabria, che da due passi spreca, tirando alto.

Occasione per l'Empoli all'82, con Destro che di testa su cross di Luperto colpisce di testa e prende in pieno il palo. L'arbitro fischia fuorigioco dell'attaccante.

