Video Milan-Empoli 0-0, highlights e sintesi del match

Nell'anticipo del venerdì sera, valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A, il Milan dopo il grande successo contro il Napoli affronta l'Empoli, in un match importantissimo per testare le ambizioni e la crescita rossonera.

Le squadre nel primo tempo si studiano e i ragazzi di Pioli provano a penetrare nella difesa avversaria ma Rebic e Theo sprecano due occasioni d'oro sparando addosso a Perisan.

Anche nel secondo tempo il copione della gara non cambia, i rossoneri attaccano alla ricerca del gol mentre i toscani non tirano mai in porta.

Il Milan si lamenta per un rigore non concesso a Theo e all'89 sblocca la gara con Giroud, abile a battere Perisan su cross di Florenzi ma l'arbitro annulla per tocco di mano del francese.

I rossoneri sprecano un'occasione d'oro che potrebbe complicare la corsa Champions.

