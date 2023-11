Video Gol Milan-Fiorentina 1-0, highlights e sintesi

Dopo il rocambolesco pareggio contro il Lecce, il Milan affronta in casa la Fiorentina in piena emergenza infortuni e con un Pioli che rischia l'esonero in caso di sconfitta.

Nei primi minuti le squadre si studiano e non succede molto, tanto che la prima occasione arriva al 23': al limite dell'area, dopo una carambola, arriva la palla a Pulisic, che tira di Potenza ma Terracciano mette in angolo.



I viola rispondono al 40' con Gonzalez, che servito da Duncan, prova il tiro a giro ma la palla finisce altra.



Al 44' tornano in attacco i rossoneri con Pobega, che su angolo, svetta e colpisce bene di testa ma il portiere dice di no.



La gara si sblocca nel recupero quando Theo Hernandez viene steso da Parisi e Di Bello indica il dischetto.

Dagli undici metri si presenta Theo Hernandez, che non sbaglia.

Minuto 50, Ripartenza veloce della Fiorentina, con Beltran che quando sta per arrivare davanti a Maignan, sbaglia lo stop e si allunga la palla, venendo bloccato.



Al 62' gli ospiti vanno vicino al vantaggio: Nico Gonzalez salta Tomori e calcia trovando una deviazione che si stampa sul palo.



Il Milan va vicinissimo al 2 a 0 al 74' con Jovic, che servito da Hernandez, spara addosso al portiere.

Momento storico, all'83 esordisce con la maglia del Mlan Francesco Camarda.

Brividi per i rossoneri, sugli sviluppi di un calcio d'angolo all'89, M. Lopez calcia da fuori e sfiora l'incrocio.

Minuto 95, occasione viola, sugli sviluppi di un angolo Mandragora colpisce a colpo sicuro ma Maignan di faccia salva i ragazzi di Pioli.

Gli highlights del match: