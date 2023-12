Video Gol Milan-Frosinone 3-1, highlights e sintesi

Nella 14esima giornata del campionato di Serie A, dopo le delusioni di coppa, il Milan affronta a San Siro una delle squadre più in forma del campionato, il Frosinone.

È un primo tempo povero di emozioni, tanto che la prima occasione arriva al 23’ con un tiro da fuori di Chukwueze deviato da Okoli, che sibila di poco a lato.

La risposta dei gialloblù arriva al 42’, quando Tomori perde un pallone sanguinoso vicino all’area di rigore, facendoselo rubare da Cuni, che s’invola in porta e prova un pallonetto che Maignan riesce a intercettare, mettendo in angolo.

Passa un minuto e la famosa regola “gol sbagliato gol fatto” si avvera: Loftus-Cheek allarga per Chukwueze, che crossa bene in area verso Pulisic, Romagnoli prova a respingere di testa, ma il pallone finisce nei piedi di Jovic, che si coordina e buca Turati, tornando a segnare dopo 189 giorni dall’ultima volta.

I rossoneri cominciano benissimo il secondo tempo e al 49' trovano il raddoppio con Pulisic, che su un lancio stupendo di Maignan, stoppa alla grande, corre verso il portiere avversario e lo supera.

Minuto 72, arriva il 3 a 0 per i ragazzi di Pioli: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Hernandez mette un bellissimo pallone in mezzo, Jovic fa sponda di testa per Tomori, che da due passi non sbaglia.

Al 78' da segnalare l'esordio in campionato con la maglia rossonera di Chaka Traoré e soprattutto, il ritorno in campo di Bennacer.

Il Frosinone accorcia le distanze all'81 con l'ex Brescianini, che batte una punizione in mezzo sul secondo palo che beffa Maignan.

Gli highlights del match: