Video Gol Milan-Lazio 2-0, highlights e sintesi

Squadra in casa Milan

Dopo il successo in trasferta contro il Cagliari, il Milan affronta il secondo big match della stagione e incontra la Lazio di Sarri a San Siro, con un solo obiettivo: i tre punti.

Dopo un inizio lento, la prima occasione capita gli ospiti al13' con una partenza veloce di Zaccagni bravo a servire Felipe Anderson che si invola verso la porta e conclude fuori alla sinistra di Maignan.



Al 33' si accende Leao, che prende palla, salta nell'uno contro uno Marusic e tira ma Provedel smanaccia in angolo.



Minuto 43, Musah scappa sulla sinistra, crossa basso in mezzo all'area, Giroud gira di destro ma il portiere si oppone, sulla respinta arriva Reijnders che salta l'estremo difensore ma manda incredibilmente la palla sul palo.

Si accende Pulisic che parte sulla destra e mette un cross pericoloso che il portiere smanaccia in angolo.

I rossoneri riescono a sbloccare il match al 60': Reijnders tocca per Leao, che entra in atra e serve Pulisic, bravissimo nel bucare Provedel.

Minuto 72, su una respinta corta Musah si coordina e scarica un destro insidiosissimo ma l'estremo difensore avversario é bravo ad opporsi.

I ragazzi di Pioli continuano a spingere e sfiorano il raddoppio con Pulisic e Reijnders al 78' e al 79'.

Dopo tanti sforzi arriva anche il raddoppio per il Milan all'88: Leao scappa sulla sinistra e mette dentro per Okafor che non sbaglia sotto porta.

La Lazio accorcia le distanze a un minuto dalla fine con un super gol di Pedro ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

A breve gli highlights del match.