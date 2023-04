Video Gol Milan-Lecce 2-0, highlights e sintesi

Nella 31esima giornata del campionato di Serie A, il Milan affronta il Lecce a San Siro, con l'obiettivo di vincere per poter tornare tra le prime quattro in classifica.



Nella prima frazione le due squadre sono molto bloccate, con i padroni di casa che girano palla cercando l'imbucata senza però riuscire a scalfire la difesa avversaria.



Al minuto 16 Leao manda in profondità Theo Hernandez, che viene atterrato da Baschirotto. L'arbitro fischia rigore ma dopo essere stato richiamato al VAR, annulla la decisione precedente poiché il centrale tocca prima il pallone e poi il giocatore.



Gli ospiti non ci stanno e al 19' hanno un'occasione colossale: Gendrey crossa in mezzo, la difesa buca e la palla arriva sulla testa di Banda, che a porta libera colpisce il palo.



La gara si sblocca al 40' quando Leao salta più in alto di tutti su un traversone di Tonali e infila la sfera nell'angolino sinistro.



Nel secondo tempo i ragazzi provano a chiudere il match con le sgasate di Theo e Leao ma i due mancano di precisione.



Il Lecce si fa vedere con Strefezza che dalla distanza calcia ma Maignan è bravo a mettere la palla in angolo.



Risponde subito Leao che su spunto di Rebic, salta due uomini ma davanti a Falcone sbaglia con un maldestro pallonetto.



Il portoghese si rifà pochi minuti dopo quando prende palla da metà campo, punta due uomini e con il mancino mette la palla nell'angolo destro.









A breve gli highlights del match.