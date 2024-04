Video Gol Milan-Lecce 3-0, highlights e sintesi

Dopo la vittoria in trasferta contro la Fiorentina, il Milan vuole continuare la sua striscia positiva di risultati, ma sul suo cammino incontra il Lecce di Gotti.

I rossoneri partono fortissimo e al 6’ trovano il vantaggio: Chukwueze salta due uomini e scarica fuori area per Pulisic, che di sinistro infila la palla sotto l’incrocio dei pali.

La squadra di Pioli continua ad attaccare e va vicina al raddoppio con Pulisic e con Leao, finché, al 20', su calcio d’angolo Giroud di testa batte Falcone.

Nel finale di primo tempo, Massimi estrae il rosso diretto nei confronti di Krstovic, per un fallo a gamba alta su Chukwueze.

Al 57’ Theo recupera su Almqvist, che rimane a terra per un colpo in testa, l’arbitro non ferma il gioco, Adli prenda la palla e imbuca per Leao, che non sbaglia.

I rossoneri ci provano ancora con Theo, che al 64’ riceve ai 25 metri, controlla e calcia a giro sul secondo palo, colpendo la traversa.

A breve gli highlights del match.