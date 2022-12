Video gol Milan-Lumezzane 3-2, highlights partita

A Milanello è andato in scena il primo test per il Milan dopo la sosta, con i rossoneri impegnati a preparare al meglio la seconda parte delle stagione. L'ospite di giornata era il Lumezzane, capolista del proprio girone di Serie D.

Pioli, senza i nazionali convocati al Mondiale in Qatar, ha optato per una formazione sperimentale nello schieramento più che negli uomini, capitanata dalla coppia d'attacco Origi-Rebi?. 3-2 il verdetto del campo, con il Diavolo due volte in svantaggio ma alla fine capace di portare a casa la vittoria.

(Fonte Milan)

Ecco gli highlights del match: