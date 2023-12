Video Gol Milan-Monza 3-0. highlights e sintesi

Dopo la delusione di Champions League e la conseguente retrocessione in Europa League, il Milan torna con la testa al campionato e affronta a San Siro il Monza.

I rossoneri partono fortissimo e al hanno la prima occasione con Giroud, che su cross di Pulisic colpisce bene di testa ma la palla finisce di poco sopra la traversa.



Passa un minuto ed arriva il vantaggio con

Reijnders, che con una serpentina salta due uomini di punta batte Di Gregorio.



I ragazzi di Pioli non si accontentano e al 7' Leao scappa sulla sinistra e serve Theo che calcia ma trova la risposta del portiere avversario.



La risposta dei brianzoli arriva al 15' con Colombo, che servito da Mota, calcia di prima ma trova solo l'esterno della rete.



La situazione infortuni del Milan sembra in continuo peggioramento, al 23' si fa male Pobega, al suo posto Simic, all'esordio in Serie A.



Al 39' Leao sgasa e serve Florenzi sulla destra, che carica il tiro su cui Di Gregorio mette ancora una pezza.



Il raddoppio dei rossoneri arriva al 41', quando sugli sviluppi di un angolo, Leao parte sulla destra e da dentro l'area mette in mezzo per Simic, che da due passi non può sbagliare.



I ragazzi di Pioli sono scatenati e al 43' vanno vicini al 3-0 con Pulisic, che prende la mira col sinistro ma colpisce la traversa.

Al 60', dopo un batti e ribatti in area, la palla finisce su Colpani, che calcia bene ma Maignan si supera.



Passa un minuto e su un ottimo cross dalla sinistra, Giroud di prima mette di poco la palla sopra la traversa.



Minuto 72, Okafor scappa sulla sinistra e calcia a giro ma Di Gregorio è ancora bravissimo.



É solo un segnale di avvertimento del numero 17, che al 76', su una sponda bellissima di Giroud dopo una magia di Reijnders, a giro fa 3 a 0. Il giocatore due minuti dopo si fa male.

A breve gli highlights del match.