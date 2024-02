Video Gol Milan-Napoli 1-0, highlights e sintesi

Nella domenica di Serie A, grande big match alle ore 20.45, si affrontano le ultime due squadre vincitrici del campionato, Milan e Napoli.

I partenopei partono forte, con un pressing molto alto, imponendo il proprio gioco e al 10’ costruiscono la prima occasione con Simeone, che viene servito in area da uno splendido Kvaratskhelia, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

Dopo un momento di difficoltà, i rossoneri trovano il vantaggio al 25’: Leao trova con un meraviglioso filtrante Theo Hernandez che, davanti a Gollini, mette la sfera sul primo palo con un tocco morbido. Passano tre minuti e ci riprova Leao, che punta il difensore e tira a gira sul secondo palo, ma Gollini dice no.

Al 59’ Politano prende palla dal limite dell’area, punta la difesa e lascia andare un sinistro velenosissimo, che va fuori di poco. I ragazzi di Pioli, invece, vanno vicinissimi al raddoppio con Leao al 69’, che riceve palla da Musah e calcia fuori.

Minuto 88, occasione clamorosa per il Napoli: Lindstrøm calcia in area e trova la deviazione di Simic, la palla finisce sul palo e torna in gioco, Di Lorenzo calcia ma Maignan mette in angolo.

A breve gli highlights del match.