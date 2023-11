Video Gol Milan-PSG 2-1, highlights e sintesi

È una notte importante a San Siro, torna una magnifica notte di Champions League, una di quelle che i tifosi ogni anno aspettano trepidanti. I rossoneri, reduci da un momento complicatissimo, affrontano il PSG di Luis Enrique.

I ragazzi di Pioli partono fortissimo e al 6’ hanno la prima occasione con Loftus-Cheek, che riceve una palla arretrata perfetta di Leao ma non riesce a trovare la porta.

Dopo lo spavento i francesi si lanciano subito in avanti e al 9’ passano su calcio d’angolo: Marquinhos anticipa tutti sul primo palo e serve Skriniar, che da due passi in tuffo non sbaglia.

Il Milan però non si scompone e al 12’ ha un’altra occasione colossale con Musah, che su cross di Calabria, calcia malissimo in mano a Donnarumma.

Passano pochi istanti ed arriva il meritato pareggio con Leao, che prima apre a sinistra per Giroud che calcia trovando la risposta di Donnarumma e poi sulla respinta in rovesciata buca il numero 1 della nazionale italiana.

Il PSG ci riprova al 27’ con una magia di Dembelé, che riceve palla da Hakimi e a giro stampa la palla sulla traversa.

Leao è in serata e si vede, tanto che al 37' sprinta nuovamente, rientra sul destro e calcia sul primo palla, ma la palla esce a lato di pochissimo.

Minuto 50, il Milan continua ad attaccare e trova il vantaggio con una zuccata pazzesca di Giroud su cross di Theo Hernandez.



Al 63' ci riprovano i ragazzi di Pioli con Theo su punizione ma Donnarumma compie un vero e proprio miracolo.



I francesi non si arrendono e al 68' si buttano in avanti con il solito Mbappé che salta tomori e calcia sul primo palo ma Maignan dice no.

All'84 Okafor entra in campo al posto di Leao e subito si presenta con una grande giocata, stop e tiro a giro sul secondo palo ma Donnarumma é grandioso.

Lee Kang-in nel finale fa una giocata pazzesca, salta Giroud e calcia benissimo colpendo il palo.