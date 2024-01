Video Gol Milan-Roma 3 a 1, highlights e sintesi

Squadra in casa

Dopo la bruttissima sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta, con la conseguente eliminazione dalla competizione, il Milan affronta la Roma in campionato.

I rossoneri vanno subito in vantaggio al 10’: Pulisic tocca per Reijnders, che trova Adli, bravissimo a saltare con una finta Kristensen e mettere la palla con il sinistro nell’angolino.

Al 27’ ci prova anche Pulisic, che su un tacco di Giroud vola verso la porta e conclude in porta dal limite dell’area, ma Svilar blocca.

Passano due minuti e ci prova anche Theo, che s’invola sulla sinistra e crossa in mezzo colpendo in pieno il palo.

I giallorossi provano a farsi vedere al 39’ con Spinazzola, che dalla sinistra lascia partire un bel tiro che Maignan manda in angolo.

Nel secondo tempo i ragazzi di Pioli trovano il raddoppio al 55’ con Giroud, che raccoglie una sponda di Kjaer e batte Svilar.

Al 68' la Roma riapre la partita, Pellegrini entra in area e viene toccato da Calabria, l'arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto va Paredes che non sbaglia.

Dopo un momento di difficoltà il Milan riesce a trovare il 3 a 1 all'84 con Theo Hernandez, che riceve una sponda bellissima di tacco di Giroud e col sinistro lascia partire un bolide che colpisce la traversa ed entra in porta.

I ragazzi di Mourinho si buttano in avanti e all'85 Pellegrini carica il tiro da fuori e impegna Maignan, che mette in angolo.

Minuto 89, Musah parte in progressione, salta due uomini, entra in area e con la punta del piede destro prende in pieno il palo.

A breve gli highlights del match.