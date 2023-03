Video gol Milan-Salernitana 1-1 highlights e sintesi

Nella 25esima giornata del campionato di Serie A, il Milan dopo la sconfitta di Firenze affronta la Salernitana cercando di agganciare l'Inter al secondo posto.



I rossoneri non cominciano bene la gara e commettono molti errori in fase d'impostazione, soprattutto con Leao.



Gli ospiti ne approffittano e hanno due grandi occasioni, in particolare la seconda, vede Dia involarsi verso la porta avversaria ma Maignan è strepitoso e in scivolata compie un autentico miracolo.



Minuto 45, Kalulu guadagna un calcio d'angolo dalla destra, dalla bandierina batte Bennacer che trova Giroud appostato sul primo palo, bravo a battere Ochoa.



La Salernitana ci prova e al 60' trova il goal del pareggio con Dia, che raccoglie in area un cross dalla sinistra e batte Maignan.



I rossoneri si buttano in avanti al 70' trovano un rigore con Bennacer ma l'arbitro richiamato al VAR cambia decisione.









A breve gli highlights del match.