Video Gol Milan-Sampdoria 5-1, highlights e sintesi

Nella 36esima giornata del campionato di Serie A, il Milan, dopo la brutta sconfitta nel derby di Champions League contro l'Inter, affronta la Sampdoria già retrocessa.

I rossoneri vanno avanti al 9' quando Diaz con un sombrero salta un difensore e serve Leao, che col destro mette la palla nell'angolino.



I blucerchiati però alla prima occasione buona pareggiano i conti: Zanoli al 20' salta Theo e serve Quagliarella che non sbaglia.



I padroni di casa però partono di nuovo all'attacco e al 23' è già 2-1 con Giroud che spizza benissimo su cross di Diaz.



Passano 3 minuti e il Milan si guadagna un rigore con Leao che viene falciato in area. Dal dischetto Giroud non sbaglia e spiazza Ravaglia.

I rossoneri non si accontentano e con un'azione da playstation fanno il poker al 63': Leao vede Tonali dentro l'area e lo serve, il numero 8 tocca per Diaz che non puó sbagliare.

É la giornata dei ragazzi di Pioli, ma soprattutto di Giroud, che su cross di Leao al 68' stoppa il pallone e fa tripletta.

