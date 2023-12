Video Gol Milan-Sassuolo 1-0, highlights e sintesi

Dopo il brutto pareggio contro la Salernitana, il Milan affronta a San Siro, nell'ultima partita del 2023, il Sassuolo.

I rossoneri partono forte e vanno in vantaggio al 7' con Bennacer, che su un filtrante di Giroud colpisce con il piatto e batte Consigli. L'arbitro annulla la rete per fuorigioco di Leao.



Al 23' altro squillo dell'algerino, che supera Thorstvedt e poi scaglia un bel rasoterra dal limite che va di poco fuori.



I ragazzi di Pioli trovano di nuovo la via del gol al 31' con Rafael Leao, che pescato da Florenzi, mette la palla nell'angolino ma il direttore di gara annulla nuovamente per fuorigioco.



I neroverdi rispondono al 33' con Berardi che dal limite dell'area calcia forte ma Maignan mette in angolo.

Dopo un bruttissimo primo tempo, il Milan va in vantaggio al 59': Bennacer riceve da Reijnders e di prima intenzione imbuca per Pulisic, che da due passi non può sbagliare.

Al 78' i rossoneri vanno vicini al raddoppio con Florenzi, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo calcia al volo.

