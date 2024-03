Video Gol Milan-Slavia Praga 4-2, highlights e sintesi

È giovedì e, come di consueto, torna l'appunto con l'Europa League per le squadre italiane.



Dopo la discussa vittoria contro la Lazio, il Milan affronta lo Slavia Praga, cercando di chiudere a San Siro il discorso qualificazione.



La gara fin da subito è molto bloccata, con gli ospiti che, molto ben messi in campo, riescono a bloccare gli attacchi rossoneri.



Il match cambia al 26', quando Diouf interviene malissimo su Pulisic e viene espulso.



Passano 8 minuti e i ragazzi di Pioli vanno in vantaggio: tiro cross di Leao su cui Giroud si avventa e di testa mette in rete.



Quando la gara sembra in discesa per i padroni di casa, lo Slavia Praga trova il gol del pareggio al 36' con Doudera, che su una respinta corta di Reijnders, si coordina al volo e trova un grandissimo gol.



Il Milan reagisce e al 44' trova il 2 a 1: Florenzi da calcio d'angolo tocca fuori per Reijnders, che di prima col destro beffa Stanek sul primo palo.



Dopo soli 2 minuti arriva anche il tris con Loftus-Cheek, che su corner di Florenzi di testa non sbaglia.



Al 64' gli ospiti accorciano le distanze con Schranz, che sugli sviluppi di una punizione di Provod, sfrutta una disattenzione di Theo Hernandez e con un gran destro mette la sfera sotto la traversa.

Minuto 85, dopo tanta fatica il Milan trova il 4 a 2: Jovic serve Leao, che salta benissimo il difensore avversario e con un pallonetto mette in porta, prima della linea tocca Pulisic, che risulta l'effettivo marcatore.



A breve gli highlights del match.