Video gol Milan-Torino 4-1, highlights e sintesi

Dopo la vittoria in trasferta contro il Bologna, il Milan fa il suo esordio casalingo contro il Torino, in un San Siro con più di 72.000 spettatori.

Mister Pioli dopo l'ottimo esordio, decide di affidarsi allo stesso undici iniziale che ha saputo mettere in estrema difficoltà una delle squadre più in forma dell'ultima stagione.

I rossoneri passano in vantaggio al 33' con Pulisic, che porta palla centralmente, poi serve Loftus-Cheek crossa per l'ex Chelsea che non sbaglia e realizza la sua seconda rete consecutiva.



I granata pareggiano al 36' con Schuurs che con una bellissima girata di destro su assist di Ricci, batte Maignan.



Al 42' Leao serve Giroud ma la palla viene intercettata con un tocco sospetto dalla difesa avversaria. Mariani richiamato al Var assegna il rigore.

Dal dischetto va Giroud che fa 2 a 1.



Il Milan prima dell'intervallo trova anche il terzo goal con Hernandez che affonda sulla sinistra, poi scarica per Leao che serve in area il francese che con un tocco sotto batte il portiere avversario!

Minuto 61, Leao entra in area dalla sinistra e serve in area Giroud, che non riesce a ribadire in rete. Mariani vero peró nuovamente richiamato al VAR per un pestone sul portoghese. Dal dischetto si presenta nuovamente Giroud che non sbaglia.

