Video Gol Milan-Udinese 0-1, highlights e sintesi

In una settimana complicatissima, il Milan deve tornare alla vittoria per riuscire a uscire da una piccola crisi, e lo deve fare a San Siro contro l'Udinese.

La prima occasione per i rossoneri arriva al 20' quando, su un calcio d'angolo battuto dalla destra, Krunic stacca bene di testa, ma la palla finisce di poco a lato.



Passano 4 minuti e anche capitan Calabria ci prova da fuori ma Silvestri si allunga e mette in angolo.



Al 33' Musah si accentra dalla destra e lascia partire un bel tiro che Silvestri respinge lateralmente.



L'occasione più ghiotta per il Milan arriva al 37', quando Leao prende palla e crossa per Florenzi, che aggancia ma scivola sul più bello.

A inizio secondo tempo grande occasione per Kabasele l'Udinese con che sugli sviluppi di un angolo, da due passi, spara alto.

Sul ribaltamento di fronte, occasione anche per i rossoneri con Reijnders, che davanti a Silvestri spreca.

Colpo di scena al 60', Ebosele entra in area e cade per terra per un presunto tocco, l'arbitro fischia rigore. Dal dischetto parte Pereyra, che non sbaglia.

I rossoneri vanno vicini al pari al 90' con Giroud, che su un cross di Leao trova un super Silvestri.

Ci prova anche Florenzi da fuori area al volo al 92' ma Silvestri é ancora bravissimo e mette in angolo.

A breve gli highlights del match.