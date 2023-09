Video Gol Milan-Verona 1-0, highlights e sintesi

Dopo la disfatta nel derby contro l'Inter e il pareggio in Champions League in casa contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali, il Milan affronta il Verona con l'assoluto bisogno di tre punti per acquisire morale.

Dopo un inizio di studio, i ragazzi di Pioli vanno già in vantaggio all'8 con Giroud che recupera palla e serve Leao, che scatta verso la porta e fulmina Montipó.



Al 20' il Verona reagisce: Folorunsho parte in progressione e serve Terracciano, che crossa in mezzo di nuovo per il centrocampista che di testa trova una grande risposta di Sportiello.

Gli ospiti nel secondo tempo provano a recuperare e al 56' Ngonge fa una sponda di testa per Bonazzoli, che al volo calcia centralmente.

Da segnalare un altro infortunio in casa Milan, questa volte è Krunic a rimanere a terra.

Minuto 71, i padroni di casa vanno vicinissimo al raddoppio con Loftus-Cheek che serve Pulisic, bravissimo a girarsi e calciare, ma Montipó dice no.

All'86 azione bellissima del Milan con Jovic che salta un uomo e manda in porta Musah che calcia ma il portiere avversario é ancora attento.

A breve gli highlights del match.