Video Gol Milan-Verona 3-1, highlights e sintesi

Nella 38esima giornata del campionato di Serie A, il Milan affronta il Verona nell'ultimo match di campionato, senza giocarsi niente ma essendo allo stesso tempo l'ago della bilancia per la permanenza in A degli avversari, che hanno assoluto bisogno di punti.

Il primo tempo la partita è molto lenta, con poche occasioni da goal e tanta emozioni sugli spalti per l'addio a Zlatan Ibrahimovic.



A sbloccare la gara in pieno recupero è Giroud, che si presenta sul dischetto dopo un rigore assegnato dal VAR per un fallo ingenuo di Ngonge su Brahim Diaz, Giroud non sbaglia.

La prima occasione degli ospiti arriva 56' quando Thiaw sbaglia e Veloso ne approfitta servendo Ngonge ma Maignan in scivolata prende tutto.

I gialloblú trovano il pareggio al 72' con Faraoni che su una dormita della difesa rossonera, insacca di testa.

I rossoneri riescono a tornare in vantaggio all'85 con Leao, che avanza centralmente e batte Montipó dal limite.

Il portoghese, non contento, raddoppia al 92' dopo aver fatto sedere il portiere gialloblú e facendo esplodere lo stadio di San Siro. Un gran bel modo per festeggiare il rinnovo.

