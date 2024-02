Video Gol Monza-Milan 4-2, highlights e sintesi

Dopo la vittoria in Europa League contro il Rennes, il Milan torna con la testa al campionato e sulla sua strada trova il Monza.

Il primo tempo non regala molte emozioni, almeno fino al 36’, quando in uscita Di Gregorio colpisce Carboni. Nonostante le medicazioni, il portiere è costretto al cambio.

Alla ripresa del gioco, precisamente al 44’, Thiaw stende Mota in area di rigore, causando un penalty. Dal dischetto si presenta Pessina, che spiazza Maignan.

Pochi minuti dopo, grande azione di Colpani sulla destra che salta Thiaw, palesemente ancora fuori condizione, serve Mota, che punta Florenzi e batte Maignan con un destro a giro.

Continua la serata nera dei rossoneri, al 49' Jovic espulso per condotta violenta.

Il Milan accorcia le distanze al 64', quando Florenzi crossa in mezzo per Pulisic, che spizza per Giroud, bravissimo a battere il portiere in scivolata.

All'87 i rossoneri pareggiano i conti: Pulisic prende palla dall'esterno, punta la difesa e mette la palla all'incrocio dei pali con il sinistro.

Al 91' i ragazzi di Pioli vengono beffati: Bondo, riceve palla da Maldini e mette la palla sotto la traversa, partita buttata dal Milan.

In contropiede Colombo, nei minuti di recupero, viene servito da Pessina e, davanti a Maignan, chiude definitivamente il match.

A breve gli highlights del match.