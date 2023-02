Video gol Monza-Milan 0-1, highlights e sintesi partita

Nella 23esima giornata del campionato di Serie A, il Milan affronta un Monza in grande forma, che vuole riscattarsi dopo la brutta sconfitta dell'andata.



I rossoneri vanno in vantaggio al 31: Kalulu crossa in area, Pessina prova a spazzarla di testa ma finisce tra i piedi di Messias che dal limite fa partire un tiro potente che s'infila a fil di palo alla sinistra di Di Gregorio.



Brividi per i ragazzi di Pioli che al minuto 71 vedono Birindelli coordinarsi e calciare, la palla finisce sul palo e sbatte sulla schiena di Tatarusanu, terminato poi sul fondo.





A breve gli highlights del match.