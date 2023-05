Video Gol Napoli-Inter 3-1, highlights e sintesi

Nel big match di Serie A delle ore 18, si affrontano Napoli e Inter, in una gara determinante per i nerazzurri in ottica Champions League.

Nel primo tempo la gara è molto bloccata con gli azzurri che vanno vicini al gol con Anguissa, in due differenti occasioni, ma il centrocampista non riesce a inquadrare la porta.

L’episodio chiave è però al minuto 41, quando i nerazzurri rimangono in dieci per una follia di Gagliardini, che entra in ritardo su Anguissa e rimedia il secondo giallo.

Al 48’ Zielinski batte un angolo veloce trovando Di Lorenzo sul primo palo, che gira in porta trovando la risposta di Onana.

Il Napoli insiste e al 67’ Zielinski serve un passaggio perfetto ad Anguissa che scaglia in porta il pallone con un tiro fulmineo su cui l’ex portiere dell’Ajax non può niente.

I ragazzi di Spalletti riescono anche a raddoppiare al 79’ con Simeone, che servito Kvaratskhelia, di testa non sbaglia ma l’arbitro annulla per fallo di Zielinski su D’Ambrosio.

I nerazzurri incredibilmente riescono a rimontare con la rete di Romelu Lukaku all’82’: Dimarco ruba palla a Raspadori e crossa basso in mezzo per il belga che inganna Juan Jesus e spinge in porta la sfera.

Il Napoli non ci sta e all’85 tornano in vantaggio con Giovanni Di Lorenzo, che trovato da Anguissa serve il calcia a giro dai 20 metri con il sinistro mettendo il pallone all'incrocio dei pali.

Gli azzurri chiudono il match al 94' con il giovane Gaetano che in contropiede, dopo un uno-due con Simeone, batte Onana in uscita.

A breve gli highlights del match.