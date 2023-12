Video Gol Napoli-Inter 0-3, highlights e sintesi

Dopo il pareggio in Champions League contro il Benfica, l'Inter affronta una trasferta complicatissima in casa del Napoli.



I padroni di casa partono fortissimo e dopo 3 minuti vanno a un passo dal vantaggio con Elmas, che conclude da fuori in maniera splendida ma Sommer toglie la sfera dall'incrocio.



I nerazzurri rispondono al 12' con Thuram, che triangola con Lautaro e batte Meret ma Massa annulla per fuorigioco.



Al 36' ci riprovano gli azzurri con Politano, che rientra sul sinistro e, dal limite, lascia partire un bolide che si stampa sulla traversa.



Dopo un dominio quasi totale dei partenopei, è l'Inter ad andare in vantaggio al 43' con Calhanoglu, che su una sponda di Barella, calcia e infila la palla nell'angolino.

Al 57' occasionissima Napoli: dopo uno scontro tra Oshimen e Acerbi la palla arriva a Kvaratskhelia, che salta Dumfries e calcia ma Sommer compie un miracolo.

L'Inter non molla e al 61' trova il raddoppio con Barella, che salta magistralmente due difensori e batte Meret.

I ragazzi di Mazzarri ci riprovano al 67' con Oshimen, che su cross di Natan colpisce bene di testa ma manda la palla fuori.

Come in ogni big match non puó mancare la firma di Thuram, che al minuto 85 su un cross di Cuadrado da due passi non puó sbagliare.

A breve gli highlights del match.