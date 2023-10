Video Gol Napoli-Milan 2-2, highlights e sintesi

Dopo un periodo nero, con due sconfitte consecutive tra campionato e coppa, il Milan affronta nell’ennesimo big match il Napoli.

La gara inizia subito con una grande pressione da parte degli azzurri ma la prima svolta arriva al 19’, Kalulu si fa male, l’unico difensore a disposizione è il giovane Pellegrino, che esordisce con la sua nuova maglia.

Minuto 22, i rossoneri sbloccano il match: Pulisic va via come al solito sulla fascia, rientra sul sinistro e mette in mezzo per Giroud, che di testa batte Meret.

I ragazzi di Garcia provano a rimettere subito in piedi il match, Kvaratskhelia scappa sulla sinistra e crossa per Politano, che a botta sicura trova solo l'esterno della rete.

Il Milan ha ormai trovato fiducia e al 31’ raddoppia ancora con Giroud, che su un magnifico cross di Calabria, vince il corpo a corpo con Rrahmani e segna di nuovo di testa.

Leao e compagni non si accontentano e continuano ad attaccare, tanto che al 41’ vanno vicini allo 0 a 3 con Reijnders, che riceve una palla bassa da Theo e calcia di prima con l’interno, ma la palla va sopra la traversa.

Ultima occasione al minuto 50, Theo Hernandez scarica di tacco per Musah, che calcia sul primo palo dove trova la respinta di Meret.

Il Napoli riapre la gara nel secondo minuto del secondo tempo, Pellegrino troppo leggero di testa non riesce a bloccare Politano, che rientra e scarica sotto la traversa.

Minuto 57, Politano serve Di Lorenzo sulla destra che con un tiro cross mette in seria difficoltà Maignan.

Gli azzurri ci credono e su una punizione al 63' di Raspadori dal limite, trovano un incredibile pareggio.

Minuto 89, Romero scappa sulla destra e viene steso da Natan, doppio giallo e il brasiliano va sotto la doccia.

Occasione clamorosa al 91' per i rossoneri, dopo un rimpallo la palla arriva a Calabria che di testa sottoporta manda incredibilmente fuori.

Il Napoli non si arrende e al 95' vanno vicinissimi alla vittoria con Kvaratskhelia, che salta Calabria e calcia ma Maignan dice no.

A breve gli highlights del match.