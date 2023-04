Champions League | Video gol Napoli-Milan 1-1, highlights e sintesi

Nei quarti di finale di ritorno di Champions League, si affrontano Napoli e Milan in uno dei match più importanti della stagione.



I campani partono fortissimo e cominciano a pressare la difesa di Pioli, andando al tiro con Politano e Kvaratskhelia ma senza riuscire a batte Maignan.



Alla prima ripartenza vera di Leao i rossoneri spaccano il match: il portoghese al 21' riceve palla in mezzo all'area e viene steso da Mario Rui, l'arbitro non ha dubbi e fischia calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Giroud che calcia malamente addosso a Meret.



Passano 5 minuti e il Milan approfitta di un disimpegno sbagliato della difesa avversaria con Tonali che serve Giroud che calcia a botta sicura ma trova la respinta di Meret.



La partita si sblocca finalmente al 43' quando Leao parte dalla propria metà campo, salta tutta la difesa del Napoli e serve Giroud che sta volta, a porta libera, insacca alle spalle del portiere avversario.



Nel secondo tempo le due squadre sono più bloccate, con i padroni di casa che provano a girare il pallone e gli ospiti che fanno buona guardia.



L'occasione più ghiotta capita su calcio d'angolo quando Olivera riesce a colpire tutto solo ma non centra la porta.



Il Napoli può tonrare in partita al minuto 80, Di Lorenzo entra in area, Tomori si lancia in scivolata e tocca il pallone con la mano, altro calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Kvaratskhelia che viene ipnotizzato da Maignan.



Minuto 93, Raspadori crossa in mezzo dove trova Osimhen che incorna perfettamente nell'angolino e batte l'estremo difensore avversario.

I rossoneri giocano una grandissima partita, soprattutto in fase difensiva e approdano in semifinale di Champions League, dove incontreranno la vincente tra Inter e Benfica.

A breve gli highlights del match.