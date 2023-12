Champions League | Video Gol Newcastle-Milan 1-2, highlights e sintesi

Dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, il Milan questa sera scoprirà quale sarà il suo destino in Europa, con un unico obiettivo: battere il Newcastle e sperare che i tedeschi facciano il loro dovere contro il PSG.

Dopo un autogol di Tomori sfiorato nel primo tempo e una pericolosa punizione di Trippier, neanche il ritorno di Rafa Leao basta al Milan per passare in vantaggio. A seguito di vari errori è infatti il Newcastle a segnare il gol dell’1-0 grazie a una rete di Joelinton che con un destro sotto il sette dal limite dell’area spiazza i rossoneri al 33’.



Pochi minuti dopo la comunicazione dell’1-1 tra Borussia Dortmund e PSG, al 60’ Pulisic riaccende le speranze rossonere con un gol che arriva da una deviazione vincente di Giroud dopo una serie di ribattute in area.

All’80’ un palo clamoroso di Leao nega al Milan il vantaggio che avrebbe potuto dare una svolta totalmente diversa agli ultimi 10 minuti di una partita fondamentale per entrambe le squadre.



All’83’ il subentrato dalla panchina Chukwueze ribalta tutto e porta finalmente in vantaggio il Milan segnando una rete importantissima dopo un’azione in contropiede avviata da un altro nuovo ingresso in campo: Okafor.



Dopo un palo di Tomori si conclude sull’1-2 un match al termine del quale i rossoneri sono stati in grado di chiudere la loro Champions League da terzi nel girone, regalandosi così ancora uno scampolo di Europa.

Passano invece agli ottavi di Champions Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, Newcastle ufficialmente out.