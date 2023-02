Video gol Pro Sesto-Juventus Next Gen 2-2, highlights e sintesi partita

Serie C

Serie C Girone A

La Pro Sesto pareggia in casa contro la Juventus Next Gen e rimane in vetta alla classifica a pari punti con il Feralpisalò, vincente contro l’Arzignano Valchiampo.

I biancocelesti vanno in vantaggio al 48’ con Vaglica, bravissimo a buttarsi in scivolata su un tiro cross di D’Amico e a mettere la palla in rete.

Passano solo due minuti e gli ospiti trovano il pari con Mulazzi che semina il panico sulla destra e serve Sekulov che di testa trova la traversa ma per sua fortuna, la palla rimbalza oltre la linea bianca.

Gli higlights del match a cura di Eleven Sports: