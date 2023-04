Video Gol Pro Sesto-Virtus Verona 2-1, highlights e sintesi partita

Serie C

Nella 35esima giornata del campionato di Eccellenza, la Pro Sesto vince all’ultimo respiro contro la Virtus Verona dopo una partita davvero divertente.

I padroni di casa passano in vantaggio al 32’, con Bianco rapidissimo a inserirsi sul tiro di Capelli sporcato da un difensore e a mettere la sfere in rete.

Al 55’ arriva il pareggio ospite, grazie al bellissimo colpo di testa a fil di palo di Faedo su cross da corner.

Minuto 90, si spezza l’equilibrio del match: Capelli punta dalla destra ed entra in area, crossa rasoterra a centro area per Gerbi che controlla e gira in rete sotto l’incrocio dei pali.

Gli highlights del match pubblicati da Eleven Sports: