Video Gol Renate-Pro Sesto 0-1, highlights e sintesi

Nel posticipo della 31a giornata, al Città di Meda, si sono affrontate Renate e Pro Sesto, con quasi 100 tifosi sestesi a sostegno dei biancocelesti.

Dopo una partita molto combattuta, il match cambia al 60’ quando Angellotti inserisce Barranca e Florio per Palazzi e Bruschi.

Infatti, due minuti dopo il suo ingresso in campo, Florio passa in mezzo a due difensori e riceve il cross di Poggesi, calcia in porta al volo e batte Ombra.

Nel finale brivido per gli ospiti, con i padroni di casa che segnano ma in fuorigioco.

Gli highlights del match: