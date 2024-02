Video Gol Rennes-Milan 3-2, highlights e sintesi

Dopo la sconfitta contro il Monza in campionato, il Milan torna con la testa all’Europa League e vola in Francia per affrontare il Rennes.

I ragazzi di mister Stéphan vanno in vantaggio all’11, quando Santamaria tocca ai 20 metri per Bourigeaud, che con un destro secco batte Maignan.

I rossoneri pareggiano al 22’ con Jovic, che colpisce bene di testa su un cross di Theo Hernandez dalla sinistra e infila Mandanda.

Al 52' il Rennes trova un calcio di rigore, con Terrier che viene atterrato da Kjaer. Dal dischetto va Bourigeaud, che non sbaglia e trova la doppietta.

Il Milan non si arrende e al 58’ fa 2 a 2 con Rafael Leao, che parte palla al piede da centrocampo, resiste a Seidu, salta Omari, vince il rimpallo con Mandanda e segna a porta vuota.

Non è finita qui, al 65’ punizione di Bourigeaud, colpo di testa di Kalimuendo messo in angolo da Jovic. L’arbitro viene richiamato al VAR e decide di concedere un rigore molto generoso per tocco di mano. Dal penalty va di nuovo Bourigeaud, che spizza Maignan.

A breve gli highlights del match.