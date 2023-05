Video gol Roma-Inter 0-2, highlights e sintesi

Nella 34esima giornata del campionato di Serie A, l'Inter affronta in trasferta la Roma in un match importantissimo per la qualificazione in Champions League.



La gara si sblocca al 33' quando Dumfries scappa sulla destra e serve sul secondo palo Dimarco che col sinistro non può sbagliare.



Nella prima frazione succede poco altro, il gioco è spesso fermo a causa di infortuni e le squadre non riescono a creare pericoli.

A inizio secondo tempo Correa imbeccato da Lukaku, non riesce a calciare in porta.



Al 57' i giallorossi ci provano con Ibanez con un tiro potente ma Onana dice no.



Il raddoppio dei nerazzurri arriva al 74' con Lukaku, che servito da Lautaro, di sinistro batte Rui Patricio.

L'Inter va vicinissima allo 0 a 3 con Lautaro, che con un destro a giro colpisce la traversa.

