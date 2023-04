Video Gol Roma-Milan 1-1, higlights e sintesi

Nella 32esima giornata del campionato di Serie A, il Milan affronta la Roma in trasferta, in un match fondamentale per l'accesso in Champions League.

La partita fin da subito è molto bloccata, con i rossoneri che fanno la partita e i giallorossi che si chiudono e agiscono in contropiede.

Dopo dieci minuti Mourinho deve già fare a meno di un altro difensore in rosa, infatti, Kumbulla deve abbandonare il campo per uno scontro con Giroud.

La Roma ha una grande occasione al 33' quando Spinazzola entra in area e serve Pellegrini che calcia a botta sicura ma Abraham è sulla traiettoria e respinge il pallone.

I rossoneri rispondono al 45' con Calabria che ci prova col destro su un cross di Hernandez ma la sfera esce fuori.

Minuto 59, Leao scappa sulla sinistra, salta Mancini e crossa in mezzo, la palla arriva sul secondo palo da Saelemaekers che calcia al volo ma la palla va alta di poco sopra la traversa.

La Roma colpisce in contropiede al 93', quando i rossoneri perdono la palla sulla trequarti, Celik serve Abraham che di sinistro batte Maignan.

Partita finita? Neanche per sogno. Leao prende palla sulla sinistra al 96', crossa in mezzo e Saelemaekers con il destro mette la palla in rete.

A breve gli highlights del match.