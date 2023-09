Video Gol Salernitana-Inter 0-4, highlights e sintesi

Dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo, l'Inter ha l'opportunità di guardare subito avanti, affrontando in trasferta la Salernitana di Paolo Sousa.

Dopo 6 minuti arriva la prima occasione per i nerazzurri, punizione di Cahlanoglu, Thuram colpisce di testa ma Ochoa si oppone in angolo.



Al 23' rispondono i padroni di casa con un doppio tentativo di Jovane Cabral! Il primo tiro viene respinto da Pavard, il secondo di precisione termina fuori.



La Salernitana ha un'altra occasione al 30' con Kastanos, che sfiora il palo con un sinistro insidioso.

Minuto 62, ripartenza dell'Inter micidiale con Thuram che serve Lautaro, appena entrato, bravo con un delizioso tocco a battere Ochoa!

Passano 4 minuti e i granata pareggiano con Legowski ma il direttore di gara annulla per fuorigioco.

Minuto 77', arriva il raddoppio sempre con Lautaro, che riceve un cross da Barella e al volo batte trafigge Ochoa.

L'Inter dilaga nel finale, con Thuram che aggira Lovato e lo atterra. Dal dischetto va Lautaro che realizza la sua tripletta.



Finita qua? Neanche per sogno. La serata di Lautaro non smette di stupire. All'89, infatti, spedisce in rete un cross basso di Carlos Augusto.

A breve gli highlights del match.