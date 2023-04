Video Gol Salernitana-Inter 1-1, highlights e sintesi del match

Nell'anticipo del venerdì, valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A, l'Inter affronta la Salernitana in trasferta, consapevole che è essenziale vincere per rimanere attaccati ai primi quattro posti in classifica.

Dopo 6 minuti i nerazzurri trovano il vantaggio con Gosens: Asslani verticalizza per Lukaku, che spizza in mezzo all'aria per il tedesco, freddissimo nel battere Ochoa.

I ragazzi di Inzaghi vanno vicini allo 0 a 2 più volte, soprattutto con Lukaku che continua il suo periodo no e si fa stoppare dal solito Ochoa.

A inizio secondo tempo l'Inter continua ad attaccare come nella prima frazione e con Barella colpisce un palo dal limite dell'area. I padroni di casa cominciano a crederci maggiormente, soprattutto con Coulibaly e Piatek che sprecano le occasioni più ghiotte. Altra occasione per i nerazzurri: colpo di testa di Lukaku che becca la traversa, la palla arriva a De Vrij che a botta sicura trova la magnifica respinta del portiere avversario.

La squadra di Sosa al 71' va vicinissima al pareggio con Dia, bravissimo ad anticipare di testa Darmian ma la palla finisce sulla traversa. Quando la partita sta per volgere al termine la Salernitana trova il pareggio con l'ex Candreva, che con un tiro cross riesce a beffare Onana, molto colpevole sul gol.

Candreva: "Mio cross sbagliato"

"La mia rete? Era un cross per i compagni ma ogni tanto un po' di fortuna serve. Non siamo soddisfatti per il primo tempo fatto oggi, ma nella ripresa abbiamo fatto una grande prova contro una grande squadra. Abbiamo tenuto bene il campo e siamo rimasti in partita fino all'ultimo". Intervistato da Dazn al termine di Salernitana-Inter, Antonio Candreva parla del suo gol che ha dato il pari alla squadra campana e ammette di avere avuto fortuna. "L'entusiasmo non deve mai mancare, sono qui per aiutare la Salernitana che deve pensare alla salvezza - dice ancora Candreva, ex dell'Inter -. Ora facciamo una serena Pasqua e poi penseremo alla trasferta di Torino. L'Inter la mia vittima preferita? Io dico sempre che con il lavoro, il sacrificio e l'umiltà si possono raggiungere risultati importanti".

A breve highlights del match