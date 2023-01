Video gol Salernitana-Milan 1-2, highlights e sintesi partita

Ritorna la Serie A e il Milan si fa trovare pronto contro la Salernitana.



Partono forte i padroni di casa che nei primi 5 minuti corrono molto e portano gli avversari a sbagliare molti palloni.



A sbloccare il match, tanto per cambiare, ci pensa però Rafael Leao, che dopo un goal sbagliato, al 10' su un assist al bacio di Tonali, salta Ochoa e mette la palla in rete.



Il raddoppio arriva poco dopo al 15' su un errore della Salernitana che porta al tiro Tonali che dopo una prima respinta dell'estremo difensore, su assist di Diaz tira una fucilata nell'angolino.



Ci sarebbe la possibilità di andare sul 3 a 0 ma Diaz e Giroud sprecano.



Minuto 82, la Salernitana accorcia le distanze su un errore del Milan, palla sul secondo palo dove arriva Bonazzoli che non sbaglia.

Gli highlights del match.