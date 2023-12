Video Gol Salernitana-Milan 2-2, highlights e sintesi

Dopo la vittoria contro il Monza, il Milan deve riuscire a dare continuità ai propri risultati e affronta in trasferta la Salernitana, ultima in classifica.

I rossoneri partono forte e hanno subito due occasioni con Leao ma i granata non si fanno intimorire e rispondono subito con Dia, neutralizzato bene da Maignan.

Il gol del vantaggio degli ospiti arriva al 17’, quando sugli sviluppi di una palla inattiva, Reijnders trova Leao, che mette in mezzo per Tomori, che da due passi non sbaglia.

Il gol del pari degli ospiti, che avevano precedentemente intimorito il portiere francese con Kastanos e Candreva, è solo questione di tempo: al 42’ Candreva batte un bell’angolo su cui Fazio salta più in alto di tutti e batte Maignan.

I rossoneri ci provano al 60', Loftus-Cheek al 60' va via a due uomini e calcia col sinistro ma Costil para.



Pessime notizie per i ragazzi di Pioli, al 65' Tomori va giù e si fa male, la Salernitana non butta la palla fuori, Candreva calcia e Maignan buca in malo modo.

Occasione clamorosa di Jovic all'81, su un cross di Leao, l'attaccante per due volte consecutive spreca da due passi, da solo davanti a Costil.

Nel finale il Milan riapre il match, Calabria crossa in mezzo, Giroud fa sponda per Jovic, che in girata non sbaglia.

A breve gli highlights del match.