Video gol Sassuolo-Inter 1-2 sintesi partitita highlights

Settima giornata del campionato di serie A, sabato 3 ottobre. L'Inter lo fa di nuovo: per la terza volta quest'anno riacciuffa e vince la partita dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo. Il Sassuolo aveva chiuso i primi 45 minuti meritatamente in vantaggio con il rigore trasformato da Berardi, e solo un Handanovic in stato di grazia aveva negato ai neroverdi il raddoppio. Simone Inzaghi nella ripresa indovina i cambi e dopo 30 secondi dal suo ingresso in campo Dzeko trova la rete del pareggio. Nel finale il rigore trasformato da Lautaro Martinez completa il ribaltone e regala i 3 punti ai nerazzurri.